Fapeam lança programa para incentivar protagonismo feminino na ciência

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou o resultado da etapa de enquadramento do Programa Mulheres das Águas. No total, 17 propostas foram aprovadas nesta fase e seguem para a avaliação de mérito, que será realizada por um Comitê de Especialistas.

Essa etapa consiste na análise da equipe técnica da Fapeam, em relação ao cumprimento dos requisitos e entrega da documentação solicitada para concorrência ao edital. A divulgação do resultado final ocorrerá no mês de junho deste ano.

O Programa Mulheres das Águas conta com investimento da ordem de R$1,6 milhão do Governo do Estado para apoiar pesquisa aplicada e de inovação, exclusivamente no interior, coordenadas por cientistas mulheres, visando incentivar o protagonismo feminino na liderança de projetos científicos, com aplicação dos resultados na resolução de problemas específicos dos municípios.

Clique aqui e Confira o Resultado de Enquadramento:

www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/AO-DECON_Resultado-do-enquadramento_MULHERES-DAS-aGUAS_007-2022-1.pdf