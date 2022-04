FGV divulga gabarito preliminar do concurso da PC-AM; Confira aqui

Manaus/AM – A Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgou nesta quarta-feira (6), o gabarito preliminar do concurso da Polícia Civil do Amazonas, realizado no último domingo (3).

O gabarito oficial, por sua vez, só deve sair no fim do mês, no dia 28 de abril. Quase 16 mil candidatos realizaram a prova que ocorreu em Manaus e em outras seis cidades.

Os cargos pleiteados nessa etapa foram o de investigador, escrivão e peritos. Veja o gabarito abaixo.