Famílias afetadas pela cheia recebem Auxílio Estadual em Tefé, no Amazonas

Manaus/AM - As famílias afetadas pela subida das águas no município de Tefé receberam nesta terça-feira (28) os cartões do programa Auxílio Estadual Enchente.

“Nós estamos vindo ao município de Tefé para fazer a entrega do Auxílio Enchente para as famílias que estão sendo afetadas pela subida dos rios. Cada família vai receber R$ 300. Nós estamos trazendo o cartão e dando dinheiro para que essas famílias possam comprar nos comércios do município, aquecendo assim a economia local”, disse o governador Wilson Lima.

Serão entregues 3.678 cartões do auxílio no município, no valor de R$ 300, a ser pago em parcela única. A operação conta com o apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com a Defesa Civil do Estado e do município, e contempla famílias que tiveram suas casas invadidas pela subida dos rios tanto na cidade, como nas comunidades ribeirinhas próximas ao município de Tefé.

Além da ajuda humanitária, a operação prevê o envio de cestas básicas para amparar as famílias afetadas.

Crédito Rosa

A Seas, em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), também entregou cheques simbólicos para empreendedoras contempladas pelo Crédito Rosa em Tefé.

O Crédito Rosa é um programa de fomento voltado a mulheres empreendedoras que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.