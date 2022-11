Ex-prefeito e irmãos são julgados nesta segunda 20 anos após morte de prefeito em Manaus

Manaus/AM - O ex-prefeito de Novo Aripuanã, município do interior do Amazonas, Hilton Laborda Pinto e seus irmãos, Olímpio e Antônio Laborda Pinto, e mais quatro réus, começam a ser julgados, nesta segunda-feira (7), pela morte de Adiel Meira de Santana, prefeito do município em 2002, ano em que o crime foi cometido no Conjunto Dom Pedro, em Manaus.

A Ação Penal será julgada pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, que tem como réus, além dos três irmãos, Sileno da Silva Araújo, Luiz Otávio Rodrigues Pereira, Raimundo Erasmo Alecrim Ribeiro e Francisco das Chagas de Oliveira, acusados da morte de Adiel Meira de Santana, crime ocorrido em 28 de agosto de 2002, na praça de alimentação do Conjunto Dom Pedro, em Manaus.

Um oitavo acusado de participação no crime, Edmundo Barbalho Pinto Júnior, morreu no decorrer da Ação Penal e teve extinta a punibilidade.

A sessão de julgamento será presidida pela juíza de Direito Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) será representado pelas promotoras de Justiça Márcia Cristina de Lima Oliveira e Lilian Nara Pinheiro de Almeida.

O processo, iniciado em 2002, tem mais de 8,3 mil páginas, e ao longo do período de tramitação, em razão do número de réus, registrou inúmeros recursos, sendo que um dos acusados - Sileno da Silva Araújo – encontrava-se foragido.

O crime

De acordo com a denúncia do Ministério Público, na noite de 28 de agosto de 2002, Adiel Meira de Santana, então prefeito de Novo Aripuanã, em companhia de sua namorada, ao estacionar seu veículo na praça de alimentação do Dom Pedro, localizada na esquina da Av. Pedro Teixeira com Av. Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, foi alvejado seguidas vezes por disparos de arma de fogo, feitos do interior de um táxi. Adiel foi atingido por 36 tiros e morreu no local. Ainda segundo a denúncia do MP, o crime teria sido motivado pelo interesse dos acusados em assumir a Prefeitura de Novo Aripuanã.