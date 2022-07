Eventos esportivos e culturais terão que divulgar doação de sangue no Amazonas

Responsável pela gestão da área esportiva, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) pretende a divulgação da campanha nos eventos esportivos através de displays eletrônicos com a frase “DOE SANGUE E AJUDE A SALVAR VIDAS”. Haverá a orientação para que os clubes esportivos estaduais façam a divulgação em seus eventos e no interior das sedes.

Em 2022, o FHEMOAM distribuiu mais de 11 mil litros de sangue, com atendimento em 39 unidades de saúde na capital e 54 cidades no interior. Em média, são realizadas 235 transfusões por dia, no estado.

Manaus/AM - Uma nova lei estadual determina que eventos esportivos e culturais realizados no Amazonas divulguem e incentivem a doação sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.