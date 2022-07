Acidente entre motocicletas deixa três feridos no Amazonas

Os três caíram e sofreram ferimentos pelo corpo, um homem foi levado ao hospital da cidade com suspeita de fratura na perna esquerda. As outras duas vítimas sofreram apenas escoriações.

No momento da conversão, o chapéu da condutora de uma das motos voou e ao tentar pegá-lo, ela se desequilibrou, perdeu o controle da direção e acabou colidindo com o outro veículo onde estavam duas pessoas.

O acidente ocorreu em um cruzamento, segundo testemunhas, no momento do acidente, as duas motos vinham lado a lado para acessar outra via.

Manaus/AM – Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas motocicletas na avenida Mário Andreazza, no bairro Santo Antônio, no município de Itacoatiara, nesse sábado (9).

