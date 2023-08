Especialista dá dicas para combater colesterol e prevenir doenças graves

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, celebrado nesta terça-feira (08), a cardiologista Rovanda Sena, que atua na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), em Manaus, destaca o impacto do colesterol alto em possíveis desenvolvimentos de doenças cardiovasculares.

Segundo ela, o colesterol é uma substância lipídica que desempenha um papel importante na saúde do coração. A Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL), conhecida como "colesterol ruim", pode se acumular nas artérias e levar a problemas cardíacos. Enquanto isso, a Lipoproteína de Alta Densidade (HDL), o "colesterol bom", ajuda a proteger o coração. Manter esse equilíbrio é essencial para prevenir doenças cardiovasculares.

A cardiologista explica ainda como esse processo ocorre e os potenciais problemas de saúde cardíaca. "Torna-se um problema quando os níveis aumentam, principalmente, o LDL que se acumula nas artérias, formando placas. Isso pode ocasionar doenças como o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o infarto agudo do miocárdio", ressaltou.

O colesterol elevado é o principal fator modificável de risco para a Doença Arterial Coronariana (DAC). Controlar os níveis de LDL-colesterol, o "colesterol ruim", traz benefícios significativos, reduzindo riscos de infarto e morte por doença coronariana.

De acordo com a especialista, o cotidiano em que o indivíduo está inserido, com o excesso de trabalho e com redução do tempo para realizar refeições saudáveis, são fatores que se tornam o principal desafio para manter os níveis do colesterol adequado.

“Com pouco tempo para realização de comidas saudáveis, as pessoas acabam recorrendo aos fast food (comida rápida), alimentos processados ricos em gorduras saturadas, aliado ao sedentarismo que é um dos principais fatores para o descontrole do colesterol”, destaca.

Rovana lembra que a prática de exercícios físicos ajuda a aumentar os níveis do HDL, que é o bom colesterol.

“Quando se trata das gorduras presentes no sangue, o exercício físico é positivo. Ele aumenta o HDL, conhecido como "bom colesterol", e também acelera o movimento da LDL, o “colesterol ruim” na circulação. Além disso, os efeitos do exercício nos níveis de triglicerídeos, um tipo de gordura, são consistentes e notáveis”, finaliza.

Com informações da assessoria.