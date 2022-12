Equipe do Governo Lula se reúne com secretário do Meio Ambiente do Amazonas

Manaus/AM - O secretário do Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, esteve reunido com o Grupo Técnico (GT) que atua na transição do Governo Lula, na área ambiental. No encontro ocorrido na terça-feira (6) foram discutidos aspectos considerados estratégicos para a próxima gestão do Governo Federal, que inicia em janeiro de 2023.

Taveira esteve representando a Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente (Abema) e o Fórum de Secretários da Amazônia Legal, entidades nas quais atua como vice-presidente e presidente, respectivamente. O encontro ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, sede do governo de transição, e contou com a participação do ex-governador do Acre, Jorge Viana, coordenador do GT.

“O objetivo da reunião foi encaminhar ao comitê de transição as demandas que os Estados definiram como prioridade na última reunião da Abema, que ocorreu na semana passada. A principal questão é a retomada do espaço dos Estados nos comitês e conselhos que definem a política ambiental no país, haja vista que mais de 90% dessa política é aplicada pelos Estados e também pelos Municípios”, disse Taveira.