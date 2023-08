Encceja 2023: Amazonas bate recorde com 1.066 presos inscritos

Mnaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), elevou este ano, o número de custodiados inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que será realizado nos dias 17 e 18 de outubro deste ano. Ao todo, foram inscritos 1.066 custodiados no estado, sendo 923 na capital e 143 no interior.

Criado em 2002 com o objetivo de examinar competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino médio na idade apropriada, o Encceja também é destinado aos custodiados do sistema carcerário do país, representando assim, uma oportunidade ímpar de transformação e reintegração social aos indivíduos privados de liberdade.

Ao todo, o exame contou com a inscrição de 1066 custodiados no estado, sendo 923 na capital e 143 no interior. Se comparado a 2022, cuja participação foi de 869 reeducandos, o crescimento foi de 22,6%, um salto positivo para a educação no Sistema Prisional do Amazonas.

Crescimento

O crescimento no número de custodiados inscritos nos últimos 4 anos no Encceja é real - com exceção de 2021-, ano em que o exame não foi realizado por conta da crise de Covid-19).

Em 2020, o exame contou com a inscrição de 482 custodiados do sistema; no ano de 2022, 869 reeducandos participaram do exame; e em 2023, 1066 Pessoas Privadas de Liberdade farão a prova, totalizando assim, o maior número de inscritos em uma edição do exame no Amazonas.