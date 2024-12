Empresa aérea é autuada após cancelar voo de passageiro em Manaus

Manaus/AM - Uma empresa aérea foi autuada, na segunda-feira (16), após denúncia de cancelamento de passagem sem aviso prévio. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e o passageiro embarcaria para o município de Santarém (PA). Após a autuação, a empresa terá o prazo de 10 dias a contar da data de recebimento da notificação para apresentar defesa.

O passageiro relatou que veio de Itacoatiara para pegar um voo em Manaus às 11h; ao chegar às 10h30 para embarcar, descobriu que a empresa havia lhe enviado um aviso do cancelamento às 4h da manhã, sete horas antes do voo, sem um aviso prévio de pelo menos 24 horas; ao chegar no aeroporto não foi permitido seu embarque e a empresa não ofereceu as alternativas previstas pela legislação.

Durante a ação, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) solicitou que a empresa providenciasse realocação de voo, alimentação, hospedagem e traslado, conforme determina a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Após a intervenção do órgão, o passageiro conseguiu ser realocado em um outro voo.