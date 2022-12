Eleição para presidente da Associação Amazonense dos Municípios tem apenas um candidato

Manaus/AM - A eleição para presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), que será realizada na próxima quinta-feira (15), registrou a inscrição de apenas uma candidatura, a do prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza (PSC), que deverá ser aclamado. De acordo com Anderson, houve uma união entre os prefeitos do estado para que houvesse apenas uma candidatura, como uma forma de aliança para negociar com o governo do Amazonas.

