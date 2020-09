Eduardo Braga lamenta morte do radialista Klinger Araújo nas redes sociais

Manaus/AM - O senador Eduardo Braga (MDB/AM) publicou, nesta terça-feira (29), em suas redes sociais, mensagem de pesar lamentando o falecimento do radialista e cantor de toadas, Klinger Araújo, de 51 anos, ocorrido no Hospital Samel, em decorrência da Covid-19.

“Que Deus receba com todas as honras o nosso grande amigo, radialista e cantor Klinger Araújo, que faleceu nesta terça-feira (29/09), aos 51 anos, no Hospital Samel, em virtude da Covid-19”, iniciou o parlamentar. Araújo é uma das mais de 4 mil vítimas fatais da doença no Amazonas.

Braga lembra que o radialista foi “dono de uma voz inconfundível e um dos expoentes do movimento boi-bumbá de Parintins, onde ficou conhecido como Furacão do Boi”. O senador definiu Klinger Araújo como um exemplo de homem irreverente, carismático e defensor da Cultura do nosso Estado.

Na mensagem, Eduardo Braga lembra que Klinger atuou em diversas campanhas eleitorais e “era um animador inigualável”. “Ao lado do também inesquecível Arlindo Júnior, foi nosso parceiro em várias empreitadas. Guardo especialmente no coração sua atuação no programa Fala Governador, quando eu comandava o Executivo Estadual. Era ele quem sempre abria a atração, com seu humor parintinense, que agradava a todos, indistintamente”, disse.

─ Aos familiares, demais amigos e admiradores, transmitimos o nosso abraço fraterno. Estendemos nossos sentimentos, também, às milhares de famílias amazonenses e brasileiras que perderam seus entes mais queridos para a Covid-19 -, finaliza o senador Eduardo Braga.