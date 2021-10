Dupla é capturada com drogas, após fugir de abordagem em Manaus

Os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam uma denúncia anônima sobre comercialização de drogas no local. Por volta das 16h15 os agentes chegaram no local, ao avistarem a viatura, os suspeitos correram para uma área de mata, mas foram alcançados.

Manaus - Um adolescente, de 16 anos, e um homem, de 27 anos, foram capturados com drogas durante a Operação Pagamento Seguro, na tarde desta quinta-feira (30). A dupla foi flagrada com 61 porções entorpecentes na rua 29, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

