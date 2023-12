Duas pessoas desaparecem após acidente entre lancha e canoa no Amazonas

Manaus/AM – Duas pessoas estão desaparecidas após um acidente entre uma lancha e uma canoa em uma região chamada Boca do Acará, no município de Autazes, no interior do Amazonas.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (13) e mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram enviados, nessa quinta-feira (14), ao município para realizarem buscas. Não se tem informações sobre a identidade das vítimas e nem as circuntâncias do acidente.

A equipe segue as buscas nesta sexta-feira (15).