Drogas e celulares são apreendidos durante vistoria em presídio no Amazonas

Dos nove fugitivos, três já foram recapturados: Karleson da Silva Soares e Andrew Araújo da Silva foram recapturados na terça-feira (24), por militares do 5° BPM, Rogério Menezes de Carvalho, foi pego nesta quinta-feira, 26/08, no bairro Nazaré Pinheiro.

A revista é parte das medidas tomadas para garantir o regular funcionamento da UPC, que registrou, no último dia 23 fuga de nove detentos. Os presos serraram as grades da carceragem e, usando uma 'tereza' (corda de lençóis amarrados), escalaram o muro e fugiram.

Manaus/AM - Cerca de 24 trouxinhas de cocaína, 11 trouxinhas e mais 100 gramas de maconha, 22 celulares, 13 baterias de celular, 37 carregadores de celular, tesoura, corda e outros objetos foram apreendidos durante uma revista na Unidade Prisional de Coari (UPC), no interior do Amazonas.

