Bosco Saraiva destina R$ 1 milhão para combater hanseníase no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (Fuam) já utiliza a verba de R$ 1 milhão destinada ao combate à Hanseníase. O recurso foi obtido pelo deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade–AM) para o Projeto Apeli.

De acordo com Bosco Saraiva, a verba será utilizada no projeto, que vai funcionar ao longo de três anos em todos os municípios do Amazonas. “É gratificante ver que podemos cuidar do nosso povo e oferecer oportunidades de uma qualidade de vida digna para todos”, disse Bosco Saraiva.

As ações do projeto iniciaram no Careiro Castanho e serão realizadas em Lábrea nos próximos dias. Na sequência, Novo Aripuanã e São Gabriel da Cachoeira também serão comtemplados.

Formada por 25 profissionais técnicos, a equipe realiza busca ativa de casos da doença, exames dermatológicos em contatos de pacientes e monitoramento de casos. Além disso, realizam treinamento de profissionais, palestras educativas à população e distribuem material educativo e social para que cada município possa “caminhar com as próprias pernas” e apenas ser supervisionado por avaliado pela Fuam a cada seis meses.