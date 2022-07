DPE-AM: Começa hoje mutirão de atendimento jurídico gratuito em Codajás

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), por meio do Polo de Coari, vai realizar um mutirão de atendimento jurídico no município de Codajás, a partir desta segunda (25) a sexta-feira (29). O evento será no Centro de Convivência do Idoso, localizado na rua Manoel Alves, bairro Santa Luzia.

O atendimento vai acontecer das 9h às 17h, por ordem de chegada, não requerendo agendamento prévio. Entre os serviços ofertados estão: pensão alimentícia, guarda dos filhos, investigação de paternidade, divórcio, curatela, registro de nascimento e óbito tardio, e retificação de documentos.

É importante que os interessados compareçam ao local com todos os documentos relacionados ao tipo de demanda que deseja solicitar (RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, comprovante de residência e etc) para que o atendimento seja efetivado.