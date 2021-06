Dona de casa comemora vacinação após pegar covid duas vezes

"É uma sensação indescritível. A palavra é gratidão. Sou eternamente grata por estar tendo uma oportunidade que muitos não tiveram. Eu mesma peguei Covid, no ano passado e neste ano também. Perdi alguns amigos, perdi familiares. E isso me deixou apreensiva. Eu queria muito tomar essa vacina. Saí de casa cedo, umas 7h, porque realmente queria ser uma das primeiras a ser vacinada", disse Cleoza Maria.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.