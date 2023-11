Doença de Haff: Saúde realiza acompanhamento técnico no interior do Amazonas

“Seguimos, em ação conjunta, com as esferas Federal e municipais, na vigilância epidemiológica da doença, por meio do monitoramento de casos compatíveis com a doença e na articulação com centros colaboradores para a realização de busca por toxinas em amostras clínicas de pescados vinculados a esses casos”, enfatiza a diretora.

O acompanhamento técnico ocorre até esta quarta-feira (22) e conta com a participação do Ministério de Saúde, Ministério da Agricultura e Pecuária, Instituto Federal de Santa Catarina e Secretaria Municipal de Saúde de Itacoatiara.

