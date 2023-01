Dino autoriza uso da Força Nacional em combate ao crime organizado no Amazonas

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública durante a Operação Arpão I, em combate ao crime organizado no Amazonas. Ele também prorrogou até 12 de março o uso da Força Nacional na Terra Indígena Guarita, entre o Noroeste e o Norte do Rio Grande do Sul.

No Amazonas, os policiais atuam em combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, na calha do Rio Negro e Solimões e a base da operação foi instalada em uma região conhecida como "corredor do tráfico", no município de Coari, no médio Solimões.