Dez municípios recebem hoje cartão do Auxílio Estadual no Amazonas

Ao todo, 142 mil pessoas devem receber o benefício no interior do estado.

Os respectivos endereços dos pontos de entrega podem ser consultados direto no site oficial do Auxílio Estadual.

Manaus/AM - A entrega dos cartões do Auxílio Estadual continua no interior do Amazonas nesta quarta-feira (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.