Detran realiza último leilão de veículos de 2023 na terça-feira

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promove, na próxima terça-feira (12), às 9h, ainda na modalidade on-line, o 10º leilão de 2023 com 177 veículos disponíveis no total. Para participar, os interessados terão até segunda-feira (11) para se cadastrar no site da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br).

Nesta arrematação, estão disponibilizados 114 veículos recuperáveis, sendo 92 motocicletas e 22 automóveis que poderão voltar à circulação. Além disso, terão 63 sucatas com 58 motos e cinco carros, servindo apenas para a utilização de peças.

Esses veículos foram removidos por conta de infrações de trânsito e que não foram requeridos pelos seus proprietários no prazo de 60 dias. Os leilões do Detran-AM fazem referência a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 623/2016, que regulamenta e uniformiza os procedimentos administrativos para a remoção, custódia e realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos, a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Golpe

A prática criminosa do falso leilão é constante, é importante sempre buscar informações nos canais oficiais da instituição. Para que esse tipo de golpe não faça mais vítimas, o gerente do setor, Altair Gadelha, faz o alerta à população.

“O Detran não faz venda direta de nenhum veículo, então desconsiderem de imediato qualquer chamamento via rede social e em situações simulando o perfil do diretor-presidente para oferecer carro ou moto de leilão. A única forma de adquirir um automóvel do pátio é participando do certame”, finalizou ele.