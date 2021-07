Detran prorroga prazo de regularização de CNH e de veículos no Amazonas

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) retomou, na quinta-feira (1º/07), os prazos para a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), transferência de propriedade e licenciamento de veículos novos no Amazonas. O órgão nacional de trânsito também prorrogou os prazos das notificações de autuação e de penalidade, bem como os prazos de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH em todo o estado.

