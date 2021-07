Amazonas já aplicou 2.061.315 doses de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 2.061.315 doses foram aplicadas em todo o estado até este sábado (03), sendo 1.511.041 de primeira dose e 550.274 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link: https://bit.ly/3xluP6M.

As informações consolidadas pela FVS-AM são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Neste balanço, 34 cidades não enviaram a informação, são elas: Amaturá, Anamã, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro da Várzea, Eirunepé, Humaitá, Ipixuna, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Juruá, Manacapuru, Maraã, Maués, Nhamundá, Novo Aripuanã, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tonantins, Uarini e Urucará.