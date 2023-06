Detran entrega kits de capacete e colete para mototaxistas no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, no sábado (03), a entrega de 180 kits de capacete e colete, ministrou palestras voltadas aos mototaxistas e promoveu blitze educativas, nos municípios de Barreirinha e Nhamundá, no interior do Amazonas.

No município de Barreirinha, a ação do projeto “Motociclista Legal”, ocorreu na Escola Municipal Hilma Dutra, localizado na Travessa Pindorama, no bairro São Judas Tadeu. Na oportunidade, foram entregues 110 kits de segurança aos mototaxistas.

Durante o evento, foi realizada a palestra “A Importância da Profissionalização do Motociclista”, com a entrega de certificados. “Não só recebemos essa palestra, como também fomos agraciados pelos kits de segurança de forma gratuita, pois é um custo a menos, além de nos deixar identificados para a população”, disse a mototaxista Diene Bahia, 41, que exerce a profissão há 7 anos.

Ainda no final do dia, a equipe do Detran Amazonas realizou uma blitz educativa, na qual foram abordados condutores com orientações de segurança no trânsito, tais como o uso do capacete, cinto de segurança e não exceder o limite de passageiros do veículo.

Em 2022, o Governo do Amazonas, por meio do Detran Amazonas, contemplou 45 mototaxistas com kit de segurança no município, totalizando 155 pessoas já beneficiadas pelo projeto.

*Com informações da assessoria