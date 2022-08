Detran divulga hoje lista com 15 mil aprovados no projeto CNH Social no Amazonas

Manaus/AM - Uma nova lista de aprovados no projeto CNH Social deve ser divulgada nesta quarta-feira (31), pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

No total, serão 15 mil contemplados, sendo 10 mil de Manaus e 5 mil no interior. A nova lista estará disponível a partir das 14h, no site do Programa Detran Cidadão.

O projeto CNH Social permite que integrantes de famílias de baixa renda residentes no estado do Amazonas possam realizar o curso de habilitação ou troca de categoria de forma gratuita.

Podem participar do processo pessoas com renda familiar mensal de até dois salários mínimos. As inscrições podem ser feitas no site do Detran sempre que o órgão anunciar uma nova seleção.