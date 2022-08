MP quer identificar responsáveis por acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru

A Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC), responsável pela organização do evento, para que envie informações completas relacionas à disponibilização dos guindastes utilizados durante o Festival de Cirandas 2022.

Os promotores determinaram oficiar, com urgência, o Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Amazonas para providenciar o envio dos resultados dos laudos periciais realizados nos dias 28 e 29.

Manaus/AM - Um procedimento preparatório foi aberto pelo Ministério Publico do Amazonas (MP-AM) para apurar a “responsabilidade” pelo acidente “gravíssimo”que deixou 23 pessoas feridas no Festival de Cirandas de Manacapuru, na noite do último domingo (28). A abertura da investigação foi divulgada no Diário Oficial do MP desta terça-feira (30).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.