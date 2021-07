Deputada quer inclusão da língua espanhola no ensino médio da rede estadual

A obrigatoriedade da disciplina de língua espanhola no currículo dos alunos do ensino médio da rede estadual, foi defendida pela deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), por meio do Projeto de Lei (PL) nº 331/2021, que deverá entrar na pauta de votação da próxima semana, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A inclusão da língua espanhola no nível médio está prevista na Lei Federal nº 13.415/2017, da Reforma do Ensino Médio, aprovada após um longo debate no Congresso Nacional, estabelecendo prazo de cinco anos para a implementação da disciplina no sistema educacional.

Na sua justificativa, Therezinha Ruiz argumenta que o fato de somente a língua inglesa ser de ensino obrigatório entre as línguas estrangeiras, não atende a realidade de um mundo cada vez mais globalizado, plurilinguístico e culturalmente complexo.

“Além disso, as novas necessidades do mercado de trabalho exigem do profissional o conhecimento de mais de uma língua, sendo o Espanhol o segundo idioma de comunicação internacional mais falado no mundo”, observa a deputada.

Ela reforça a necessidade da oferta da disciplina, tendo em vista que importantes organizações internacionais adotam o espanhol como uma de suas línguas oficiais, tais como a ONU, a Unesco e o Mercosul.

O PL destaca ainda que o ensino do Espanhol é de extrema importância para os alunos amazonenses, visto que o Estado faz fronteira com três países de língua Espanhola como o Peru, Colômbia e Venezuela, e o ensino da disciplina irá fortalecer os laços com os países latino-americanos, além das relações diplomáticas, sociais e econômicas com o mundo hispano-falante.