Pesquisa indica 120 bois-bumbás em 23 cidades do Amazonas

A tradição de brincar de boi, especialmente nos meses de junho e julho, no estado do Amazonas, remete de imediato ao Festival Folclórico de Parintins, com os bois Caprichoso e Garantido. Mas não é só na ilha e em Manaus que os festejos acontecem. Uma pesquisa realizada pelo projeto ‘Hoje tem festa de boi’ aponta a existência de mais de 120 bois-bumbás em 23 cidades do Amazonas.

As danças e encenações dramáticas folclóricas, que carregam traços das culturas europeia, afrobrasileira e indígena, constituem um bem cultural imaterial. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, as três variações mais populares do folguedo são o Boi de Terreiro, o Boi de Rua e o Boi de Arena.

Pensando em contar as histórias e características de cada bumbá do Amazonas, os idealizadores do projeto, os artistas plásticos Marcelo Ramos e Leandro Tapajós, criaram o site hojetemfestadeboi.com.br com esse mapeamento.

Responsável pela direção de arte e conteúdo da página, Leandro Tapajós destaca a importância da internet para dar visibilidade à tradição folclórica do Boi Bumbá vivida no interior do Amazonas.

Leandro Tapajós ressalta ainda que o projeto carrega as raízes culturais do povo amazonenses e tem o objetivo de levar esses valores para todo o país.

O mapeamento mostrou ainda que a diversidade de gênero e orientação sexual está presente no folclore amazônico. O Boi Grelhação, que será lançado na próxima semana, em Manaus, é o mais novo bumbá a levantar a bandeira LGBTQI+.

Vale destacar que projeto ‘Hoje tem festa de boi’ foi premiado na categoria Folclore e Cultura Popular no Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com recursos da Lei Aldir Blanc.