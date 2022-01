Defensoria realiza concurso com salários de até R$ 6 mil no Amazonas

Manaus/AM - As provas do 3º Concurso Público para o Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) acontecem no dia 6 de fevereiro. O certame oferece uma vaga para o cargo de Assistente Técnico de Defensoria e duas vagas para Analista Jurídico de Defensoria, que serão ocupadas no Polo da DPE-AM no Médio Madeira, cuja sede fica em Manicoré (a 331 quilômetros de Manaus). Os salários são de R$ 3.531,95 e R$ 6 mil, respectivamente.

O edital de convocação aos inscritos foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM, na última quinta-feira (20). Os candidatos serão informados sobre o local de prova por meio do Cartão Informativo enviado por e-mail e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas, que é a organizadora do certame. A aplicação das provas vai ocorrer em Manicoré.

O candidato que não receber o Cartão Informativo até três dias antes da aplicação das provas deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h (horário de Brasília), ou consultar o site da instituição, para verificar o local de prova.

A prova objetiva para o cargo de Assistente Técnico de Defensoria acontece pela manhã. Os portões serão abertos às 8h e fechados 30 minutos depois. A duração da prova é de três horas e a permanência mínima é de duas horas.

Pela tarde, será feita a aplicação das provas objetiva e discursiva do cargo de Analista Jurídico de Defensoria. Os portões serão abertos às 13h30 e fechados também 30 minutos depois. A duração total das provas será de quatro horas e a permanência mínima é de três horas.

Normas sanitárias

No local de realização das provas, serão observadas as condições sanitárias de segurança, como higienização de superfícies; disponibilização de dispensadores de álcool em gel 70% nas áreas comuns e de sabonete líquido e toalhas de papel nos sanitários; além da ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e portas, quando possível.

O ingresso e a permanência nas dependências do local de realização das provas estão restritos aos candidatos convocados, a fim de evitar aglomerações. Devem ser observados o distanciamento social e o uso obrigatório de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca. O candidato deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel 70%, desde que seja transparente.