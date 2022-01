Justiça manda Ronaldo Tiradentes retirar notícias de outdoors sobre Eduardo Braga

Manaus/AM - A juíza da 10ª Vara Cível, Monica Raposo da Câmara Chaves do Carmo, ordenou nesta quarta-feira (26) que a empresa Via Direta, ligada à família do radialista Ronaldo Tiradentes, retire em 24 horas as mensagens consideradas ofensivas contra o senador Eduardo Braga (MDB/AM) veiculadas em painéis de leds/outdoors instalados em Manaus.



Ronaldo já foi condenado na última segunda-feira (24), ao pagamento de multa de R$ 150 mil pelo juiz da 2ª Vara Cível, Roberto dos Santos Taketomi, por propagar ofensas pessoais contra o senador.



A decisão se estendeu ao blogueiro Neuton Correa, dono do BNC Amazonas, que terá que pagar R$ 67 mil pelos crimes de danos morais também por propagar “notícias ofensivas, caluniosas e injuriosas” contra o parlamentar. Neuton é comentarista no programa apresentado por Tiradentes.