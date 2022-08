Defensoria estreia podcast com informações sobre direitos das mulheres no Amazonas

Manaus/AM - Uma nova série de conteúdos informativos, voltados para a educação em direitos da população foi lançada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) no formato podcast denominado “PodDefender”.

O primeiro episódio já está no ar, com as principais dúvidas das mulheres que buscam atendimento da Defensoria em casos relacionados a violência doméstica.

E está disponível na íntegra no canal da DPE-AM no YouTube e no Spotify, e com trechos no Instagram e no Facebook da Defensoria, com entrevista com um defensor público.

A defensora pública Stéfanie Sobral e a assessora técnica Danielle Soares, ambas do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) respondem questões como: “Meu marido me expulsou de casa, o que eu faço?”, “Posso perder a guarda dos filhos por abandono de lar?”, “Tenho direito a indenização por danos morais?”.

Os temas serão escolhidos a partir de dúvidas frequentes que chegam pra gente pelas redes sociais, ou no atendimento presencial nas áreas de direitos do consumidor, moradia, direitos da criança, do idoso, e também grandes especialistas para tratar desses assuntos, que são os nossos defensores e defensoras.

O conteúdo do episódio de estreia também está disponível no formato impresso, em um guia de perguntas e respostas elaborado pelo Nudem.

O guia possui informações básicas sobre como solicitar medida protetiva, informações para tirar as dúvidas mais frequentes durante o atendimento, além apresentar a carta de serviços prestados pelo Nudem.