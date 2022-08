Seduc convoca 75 candidatos aprovados no PSS 2022

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou nesta segunda-feira (8), 75 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2022, para atuarem nas modalidades do Ensino Regular, Mediado por Tecnologia e Educação Especial. Do total, 58 são para atuação em Manaus, e 17 para o Interior.

A lista de convocados e as orientações de entrega dos documentos estão disponíveis no endereço: https://bit.ly/3zwxPyy.

Os candidatos convocados devem apresentar os documentos presencialmente na sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Waldomiro Lustosa, 250, bairro Japiim 2, nesta quarta-feira (10/08), a partir das 8h. A lotação é realizada logo após a entrega da documentação.

Para os candidatos aprovados no interior, o atendimento será presencial e ocorre na quinta-feira (11), às 8h. O atendimento de lotação seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo, seguindo o horário e data estabelecidos no cronograma.

O PSS tem contratação para início imediato. Os candidatos que não estiverem disponíveis no dia e horário do cronograma de apresentação de documentos serão excluídos do Processo Seletivo, de acordo com o edital.

O Processo Seletivo foi aberto, em maio deste ano, para preenchimento das vagas em regime temporário, nas escolas estaduais da capital e do interior, e tem validade de 12 meses a contar da data de homologação.