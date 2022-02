Defensoria do Amazonas empossa mais dez servidores aprovados em concurso

Manaus/AM - Mais dez servidores aprovados em concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) foram empossados nesta quinta-feira (10).

Tomaram posse os servidores e servidoras: Antônio Lucas Feitoza Pantoja, Iago Carneiro de Sousa, Taisa Emiliano da Silva, Jucelino dos Santos Nobre, Rafael de Carvalho Viegas, Enos Eduardo Lins de Paula e Christine Monteiro Augusto Souza, no cargo de analista jurídico de Defensoria para atuação em Manaus. Fábio da Silva Recarte, Matheus Teixeira de Almeida, Renan do Val Barros, tomaram posse no cargo de assistente técnico de Defensoria para atuação também na capital.

Ao dar as boas-vindas aos servidores, o defensor público geral, Ricardo Paiva, afirmou que o dia de hoje é especial, pois além da posse de novos servidores, foi inaugurada unidade de atendimento da Defensoria, na Zona Leste.

“A DPE está crescendo. Começamos o dia inaugurando uma unidade no Shopping Phelippe Daou e agora dando posse a mais servidores. Tenho certeza de que vocês irão agregar muito para a missão da Defensoria. O que desejamos é que vocês possam sempre estar imbuídos do espírito de servir, deem o melhor de vocês para as pessoas que buscam essa instituição”.