Defensoria abre seleção para estágio em Psicologia em Manaus

Manaus/AM - O Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente (Nudeca) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu inscrição para preenchimento da vaga de estágio de graduação em Psicologia. As inscrições seguem até o dia 7 de fevereiro.

A seleção será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista com o candidato. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail [email protected] até o dia 7/02 e, após isso, serão convocados para a entrevista presencial.

O Núcleo destaca que para participar do processo seletivo, os candidatos devem estar cursando a partir do 5º período e já ter cursado a disciplina Psicologia Social. A bolsa-auxílio oferecida é no valor de R$ 879 e vale transporte de R$ 167,20.

A jornada de estágio é de 20h semanais, sendo das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. O período de estágio é válido por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail ([email protected]) ou pelo Telegram (98558-8758).