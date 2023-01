Coordenadores da Funai são exonerados no Amazonas

Manaus/AM - O governo federal exonerou 43 ocupantes de cargos de comando da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em todo o país, entre os exonerados estão os coordenadores regionais de Manaus, Francisco de Souza Castro; do Rio Negro, Feliciano Borges Neto; do Médio Purus, Fernando Queiroz de Freitas e do Alto Solimões, Jorge Gerson Baruf.

