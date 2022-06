De cardiologia e dermatologia, serviços médicos gratuitos acontecem nesta sexta no Manaquiri

Atendimentos médicos em várias especialidades vão acontecer nesta sexta-feira (10), das 8h às 17h, no município do Manaquiri, no Amazonas. A 16ª ação social Chamas de Saúde do Corpo de Bombeiros acontecerá na Escola Estadual Anselmo Jacob, rua Solimões.

Serão oferecidas especialidades médicas como cardiologia, clínica geral, dermatologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia e pediatria. Haverá ainda atendimento em enfermaria e assistência social, além de palestras odontológicas e dispensação de medicamentos.

O objetivo da ação é promover a integração do Corpo de Bombeiros com as comunidades ofertando assistência multidisciplinar por meio de serviços de prevenção, promoção e reabilitação da saúde, e levar assistência médica especializada a comunidades carentes.