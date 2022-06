Campeonato Amazonense de Natação 2022 começa nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - A Vila Olímpica de Manaus será palco do Campeonato Estadual Absoluto de Natação 2022, Troféu Eduardo Piccinini, que acontece nesta sexta-feira (10), a partir das 15h, e no sábado (11), a partir das 8h30, no Parque Aquático. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), mais de 100 atletas competem para alcançar índices e garantirem classificação em competições nacionais.

“O governador Wilson Lima é um entusiasta de competições, pois sabemos que por meio dessas disputas conseguimos impulsionar nossos atletas no cenário nacional e mundial, além de descobrir novas pérolas que terão todo nosso apoio para representar o estado do Amazonas”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Organizado pela Federação Amazonense de Desporto Aquáticos do Amazonas (Fada), a competição faz parte do calendário oficial da modalidade com disputas nas categorias Mirim, Petiz, Infantil, Júnior e Sênior, em busca dos melhores índices nas provas de 1.500 metros livre, 100 metros borboleta, 200 medley absoluto, 100 metros costas, 4x200 livre absoluto, entre outras.

“O apoio da Faar tem sido fundamental, nossos atletas de natação e polo aquático estão evoluindo cada vez mais nos torneios e trazendo resultados expressivos para o Amazonas”, ressaltou Cláudia Nobre, presidente da Fada.

Atletismo

Agitando a pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, no sábado (11/06), às 7h, e no domingo (12/06), às 7h30, acontece o 11º Torneio da Amizade da Associação Master de Atletismo do Amazonas (Amam), PCDs e Corridinha Kids. As disputas acontecem nas provas de arremesso de peso, salto em distância, 100 metros rasos, lançamento de disco e dardo, salto em altura e 4x100. Finalizando o evento, será realizada a Corrida Kids, com atletas mirins de 2 a 16 anos.

Tiro com Arco

No domingo (12/06), a Vila Olímpica de Manaus será sede da 3ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco, com início às 8h30. As disputas entre os arqueiros serão nas categorias de arco composto e arco recurvo, com objetivo de pontos no ranking nacional da modalidade.

MMA

Com 12 lutas confirmadas, a Arena Amadeu Teixeira recebe nesta sexta-feira (10/06), às 20h, a primeira edição do BF Mr. Cage Fight Music Show. Com lutas de MMA, boxe, K-1 e Muay-thai e disputas de cinturão nos cards masculinos e femininos, o evento promete agitar o cenário do MMA amazonense.

Na luta principal da noite, o duelo no peso médio (até 77kg) ficará entre Alex Cowboy (RJ) contra Michael Sassarito (AM), além da disputa entre o amazonense Dileno Lopes que tem passagens pelo The Ultimate Fighter (TUF), contra Rafael Dias, na categoria Peso Galo (até 61kg).



Futebol de Mesa

Visando a preparação dos atletas para competições nacionais, neste domingo (12/06), às 8h30, no Estádio Carlos Zamith, acontece a 5ª Taça Amazonas de Futebol de Mesa modalidade de 12 toques. No evento, realizado pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam), são esperados 20 atletas das mais diversas equipes, como Rio Negro, Nacional, São Raimundo, Banca Forte, Sula América e outras.

Futebol

Em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, Amazonas e Rio Branco (AC) se enfrentam no domingo (12/06), às 15h, no Estádio Ismael Benigno. Valendo a liderança do Grupo 1 da competição, a equipe amazonense busca se manter nas melhores colocações na tabela.



Futebol de base

No Estádio Carlos Zamith, no domingo (12/06), acontece a 4ª rodada do Campeonato Amazonense Sub-9, às 8h. Flamengo Manaus e Esporte em Cristo abrem as disputas, e logo em seguida o Fast encara os Vingadores. A partir das 9h, os jogos são entre Santos Manaus e São Raimundo, e finalizando os jogos, a equipe do Guerreirinhos enfrenta o Rio Negro.



JUBs

Com mais de 320 atletas participando da competição, buscando estimular o esporte dentro das universidades, neste fim de semana, continuam as partidas dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) etapa estadual. No sábado (11/06), às 8h, acontece a grande final do futebol masculino, no Estádio Carlos Zamith, em que Uninorte e Ufam se enfrentam em busca do título. Confira agenda completa:



Vila Olímpica

Competição: Campeonato Estadual Absoluto de Natação 2022 – Troféu Eduardo Piccinini

Data e hora: Sexta-feira (10/06), às 15h; e sábado (11/06), às 8h30

Organizador: Federação Amazonense de Desporto Aquáticos do Amazonas (Fada)

Competição: Torneio da Amizade da Associação Master de Atletismo do Amazonas (Amam) PCDs e Corridinha Kids

Data e hora: Sábado (11/06), às 7h; e domingo (12/06), às 7h30

Organizador: Associação Master de Atletismo do Amazonas (Amam)

Competição: 3ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de de Tiro com Arco

Data e hora: Domingo (12/06), às 8h30

Organizador: Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco)

Arena Amadeu Teixeira

Competição: 1ª edição do BF Mr. Cage Fight Music Show

Data e Hora: Sexta (10/06), às 20h

Organizador: BF Mr. Cage

Estádio Carlos Zamith

Competição: Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Etapa Estadual

Data e hora: Sábado (11/06), às 8h

Organizador: Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud)

Competição: Campeonato Amazonense Sub-9

Data e hora: Domingo (12/06), às 8h

Organizador: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série D

Data e hora: Domingo (12/06), às 15h

Organizador: Federação Amazonense de Futebol (FAF)