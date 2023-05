Cultura define próximos passos da Lei Paulo Gustavo no Amazonas

Com o objetivo de melhorar a participação de artistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa informa que vai adiar as reuniões setoriais agendadas para tarde desta quinta-feira (18), sexta-feira (19), que estão transferidas para sábado (20).

Segundo o representante titular das Secretarias Municipais de Cultura do Estado, Bosco Borges, é muito importante ficar atento às informações. Será disponibilizado um site com instruções sobre os editais da lei, detalhando os documentos necessários para as inscrições, bem como os dados básicos para que as categorias sejam devidamente contempladas.

Manaus/AM - Na manhã desta quinta-feira (18), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa reuniu, no Cineteatro Guarany, os representantes de setores culturais, para apresentar os resultados das propostas feitas nas primeiras reuniões. O intuito do ciclo de conversas é instruir os artistas sobre a Lei Paulo Gustavo (LPG).

