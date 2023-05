Sobe para 8.560 o números de casos de dengue no Amazonas

Na classificação de municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência estão: Tonantins (4.617,1), Ipixuna (4.083,8), Jutaí (3.149,6), Humaitá (1.921,5), Tefé (1.562,9), São Paulo de Olivença (1.341,9), Guajará (1.331,9), Tabatinga (1.064,2), Maraã (672,2) e Lábrea (614,4).

No Amazonas, no período de janeiro até esta quinta-feira (18/05), foram notificados 8.560 casos de dengue e foram registrados 5 óbitos pela doença.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, atualiza nesta quinta-feira (18), o cenário de dengue no Amazonas. A edição do informe epidemiológico está disponível no site da FVS-RCP, com acesso direto pelo link: https://bit.ly/3MhbXP4 .

