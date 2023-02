CRM investiga médicas que zombaram de criança atingida por raio no Amazonas

As duas médicas foram exoneradas pela Prefeitura de Maués após a repercussão do vídeo.

"Informamos ainda que o Conselho de Medicina do Amazonas não compactua com este tipo de atitude e que trabalhamos diuturnamente em prol da ética e da boa medicina", afirmou o médico Jorge Akel, presidente do órgão.

Manaus/AM - O Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM) informou que vai investigar a conduta de duas médicas que postaram um vídeo zombando dos gritos de uma criança atingida por raio que aguardava atendimento em um hospital municipal de Maués,no interior do Amazonas.

