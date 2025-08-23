Criminosos aplicam golpes com venda falsa de ingressos para o #SouManaus





Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) divulgou um alerta, neste sábado (23), sobre a circulação de sites e perfis falsos nas redes sociais que utilizam indevidamente o nome do festival “#SouManaus Passo a Paço 2025”, para venda falsa de ingressos.

A Manauscult esclarece que todos os ingressos para o evento são gratuitos e deverão ser obtidos apenas mediante cadastro no site oficial do evento. “Os sites e perfis falsos têm circulado nas redes sociais, tentando enganar o público com a falsa promessa de venda de ingressos. A Manauscult já está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis, junto às autoridades competentes, para identificar e responsabilizar os envolvidos nesses golpes virtuais.”, diz o comunicado.

O único endereço oficial para informações, inscrições e novidades do “#SouManaus Passo a Paço 2025” é: www.soumanauspassoapaco.com.br.

O acesso ao festival é livre. A entrada nas áreas dos palcos principais será garantido “exclusivamente” para as pessoas cadastradas no site oficial do evento. Será necessário realizar a troca do ingresso por um quilo de alimento não perecível, seguindo as instruções publicadas nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.