Vídeo mostra ônibus passando por cima da perna de agente de limpeza em Manaus





Manaus/AM - Um vídeo mostra o momento em que um ônibus do transporte coletivo passou por cima da perna de um agente de limpeza, no Terminal (1), na Avenida Constantino Nery, em Manaus.

Nas imagens é possível ver o momento em que o ônibus está saindo, e algumas pessoas atravessam a via dentro do terminal. O agente de limpeza aparece olhando para o outro lado, e não percebe o ônibus em sua direção, momento em que é atropelado.

O homem teve a perna atingida pelas rodas da frente do coletivo. A vítima foi socorrida pelo Samu para um hospital próximo, e até o momento não há detalhes sobre seu estado de saúde.