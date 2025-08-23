   Compartilhe este texto

Vídeo mostra ônibus passando por cima da perna de agente de limpeza em Manaus

Por Portal Do Holanda

23/08/2025 21h08 — em
Amazonas



Manaus/AM - Um vídeo mostra o momento em que um ônibus do transporte coletivo passou por cima da perna de um agente de limpeza, no Terminal (1), na Avenida Constantino Nery, em Manaus.

Nas imagens é possível ver o momento em que o ônibus está saindo, e algumas pessoas atravessam a via dentro do terminal. O agente de limpeza aparece olhando para o outro lado, e não percebe o ônibus em sua direção, momento em que é atropelado. 

O homem teve a perna atingida pelas rodas da frente do coletivo. A vítima foi socorrida pelo Samu para um hospital próximo, e até o momento não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Bastidores da Política - Carta a Délcio Luís Santos Bastidores da Política
Carta a Délcio Luís Santos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

23/08/2025

Criminosos aplicam golpes com venda falsa de ingressos para o #SouManaus

23/08/2025

Caminhão invade casa durante acidente em Manaus; vídeo

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

23/08/2025

Motociclista fica em estado grave após acidente com carro em Manaus

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

23/08/2025

Famílias afetadas pelo incêndio no Morro da Liberdade receberão Auxílio Aluguel

Foto: Arquivo Portal do Holanda

23/08/2025

Shopping se pronuncia após morte de trabalhador ao cair de andaime em Manaus

23/08/2025

Seis kitnets são destruídas durante incêndio no Morro da Liberdade; vídeo

Foto: Divulgação

23/08/2025

Trabalhador morre após cair de andaime em Manaus

Foto: Divulgação

23/08/2025

Advogado Leonardo Saunders morre aos 27 anos em Manaus

Foto: Reprodução / Youtube

23/08/2025

Aleam aprova lei que permite porte de arma de eletrochoque para mulheres

Foto: Divulgação

23/08/2025

Centro de Manaus terá ‘faixa liberada’ para lazer e diversão no domingo

Foto: Divulgação

23/08/2025

Acidente de moto deixa dois mortos na Estrada do Purupuru

Foto: Pixabay

23/08/2025

Pouso de emergência em Manaus provoca alterações em 14 voos

Foto: Divulgação

23/08/2025

Especialista alerta sobre prevenção do câncer em cães no Dia Mundial do Cachorro

Foto: Divulgação

23/08/2025

Jovem morre ao colidir moto com muro na Avenida das Torres

Foto: Divulgação

23/08/2025

Ipaam abre agendamentos para escolas visitarem o Bosque Estadual Vandete Rocha

Foto: Divulgação/Amazonastur

23/08/2025

Governo Federal reconhece emergência em Iranduba e libera auxílio

Foto: Divulgação

23/08/2025

Mãe desesperada busca ajuda em delegacia e guarda salva bebê engasgado

Terminal 1- Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

23/08/2025

Roda de ônibus passa por cima de perna de agente de limpeza em Manaus

Foto: Divulgação DPE

23/08/2025

DPE pede indulto humanitário a Lula para indígena abusada em cela no Amazonas

Foto: Reprodução

23/08/2025

Homem é condenado a 7 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Manicoré

23/08/2025

Mulheres pulam de prédio para escaparem de incêndio em condomínio de Manaus

23/08/2025

Vídeo: Avião que fez pouso de emergência em Manaus é removido da pista

23/08/2025

Mulher incendeia própria casa após ser espancada pelo marido; vídeo

Juízes Roberto Santos Taketomi e Francisco Carlos G. de Queiroz - Foto: Divulgação

23/08/2025

Justiça manda retirar matérias difamatórias contra secretários do Amazonas

22/08/2025

Avião que pousou em Manaus declarou emergência após falha no trem de pouso

Foto: Reprodução

22/08/2025

Inquérito conclui que buraco causou morte de grávida e bebê em acidente na Djalma Batista

22/08/2025

Avião no ar declara emergência e operações no aeroporto de Manaus são interrompidas; vídeo

Foto: Divulgação

22/08/2025

Fiscalização tardia: Ageman reconhece deficiências em obras da Águas de Manaus

Foto: Divulgação

22/08/2025

Folclore Amazonense é fortalecido com lei que declara Festival Marquesiano Patrimônio Cultural


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!