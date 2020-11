Crédito concedido pela Afeam em 2020 supera valor de 2019

Manaus/AM - Mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, o Governo do Amazonas ampliou o volume de crédito concedido a empreendedores, principalmente de micro e pequeno portes. De janeiro a novembro, a Agência de Fomento do Estado (Afeam) já destinou mais de R$ 93,3 milhões, ampliando R$ 21,6 milhões (+30%) o volume de crédito injetado na economia, se comparado com todo o ano de 2019.

No ano passado, a Afeam concedeu R$ 71,7 milhões em financiamentos. Desde o início de 2019, o Governo do Amazonas já ofertou mais de R$ 165 milhões em operações de crédito para atividades que ajudaram a criar e/ou manter quase 50 mil ocupações econômicas para a população do estado.

Em 2020, a ampliação da oferta de recursos para fomentar a economia e a geração de renda faz parte de um conjunto de medidas que o governador Wilson Lima adotou para amenizar os impactos da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, que freou o ritmo da atividade econômica com as medidas de isolamento social.

A Afeam investiu em tecnologia para disponibilizar o "Crédito Emergencial On-line". A ferramenta permitiu que a instituição seguisse ofertando crédito mesmo com as restrições no atendimento presencial. O Crédito Emergencial segue até o próximo dia 20 de novembro.

Segundo a Afeam, do total aplicado em 2020, até esse início de novembro, R$ 39,3 milhões foram investidos no interior do estado, por intermédio de 4.308 operações de crédito. Juntas, essas ações estão contribuindo para a geração e/ou manutenção de 13.124 ocupações econômicas. Já em Manaus, a instituição liberou R$ 53,9 milhões, com 3.102 operações, que proporcionam atividade econômica para 9.802 trabalhadores



Nos municípios do interior, a agricultura familiar é uma das mais atendidas. Com os recursos, que contam com taxa de juros subsidiada pelo Estado, os produtores podem ampliar áreas cultivadas, inclusive investindo na mecanização, com assistência técnica do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam).

Os feirantes cadastrados na Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) também recebem incentivo pelo Crédito Emergencial para comercializar os produtos nas feiras. Em Manaus, comércio e setor de serviços lideram na demanda por crédito.