SES-AM faz campanha para divulgar ouvidoria como canal para cidadão

Manaus/AM - Ferramenta importante para o aperfeiçoamento da assistência em saúde, o sistema de ouvidorias das unidades da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está sendo reestruturado para garantir ao usuário dos serviços da SES-AM um canal direto de diálogo com a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas, ainda mais eficiente.

A SES-AM está lançando, nesta segunda-feira (16), uma campanha divulgando o trabalho da ouvidoria da secretaria e como esse canal pode ajudar o usuário do SUS. Em 2020, a média de demandas recebidas pelas ouvidorias da rede da SES-AM foi de 530 por mês.

Segundo o secretário executivo de Controladoria da Saúde, Silvio Romano, a ideia é reforçar junto à população que a ouvidoria é o canal oficial de comunicação com a gestão, por onde é possível dar andamento às demandas pessoais e coletivas dos usuários.

"O usuário precisa usar mais esse canal oficial. Quando se usam outros canais, que não os oficiais, a gente acaba tendo que fazer uma busca muito ampla das demandas, o que dificulta o encaminhamento dos assuntos e a chegada a uma solução rápida e adequada para atender o cidadão", ressalta.

Ouvidoria nas unidades

O Secretário Executivo destaca que quanto mais organizada, mais a ouvidoria pode ajudar a SES-AM como ferramenta de gestão. Isso porque o setor serve não apenas para corrigir atos, por meio de reclamações e denúncias dos usuários, como também para ter um retorno sobre as ações que estão sendo bem avaliadas e no caminho certo.

Localização

A ouvidoria da SES-AM fica localizada na sede do órgão, na avenida André Araújo, na zona Centro-Sul de Manaus, funcionando com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.