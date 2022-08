Covid-19: Amazonas já tem 609.591 infectados e 14.242 mortes pelo vírus

Manaus/AM - O Amazonas já contabiliza 609.591 infectados pela Covid-19 e 14.242 mortes pelo vírus. Segundo o boletim desta quarta (10) foram registrados 350 novos casos da doença nas últimas 24 horas, sem registro de novos óbitos. Entretanto há 3 notificações de mortes pelo coronavírus que foram confirmadas após a data de ocorrência.

Municípios - Dos 609.591 casos do vírus, 303.536 foram registrados só em Manaus (49,79%). Já os 306.055 são do interior do Amazonas (50,21%).

A capital, Manaus, tem 235 novos casos confirmados. No interior, são 115 casos da doença, totalizando 350 casos.

Óbitos - Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.751 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior são 4.491, totalizando 14.242.