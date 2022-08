Atleta amazonense no wrestling mira em vaga nas Olimpíadas de Paris 2024

Manaus/AM - Promessa do esporte amazonense para o atual ciclo olímpico, Sabrina Gama, de 22 anos, está a três competições de alcançar seu objetivo de chegar às Olimpíadas de Paris 2024. A atleta, que conta com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), vem se preparando para competir na Copa Brasil, que acontece na sexta-feira (12/08), em Brasília (DF).

“O esforço da Sabrina já é algo conhecido no meio esportivo, não é por menos que ela é uma das nossas atletas mais promissoras e com chances reais de participar das próximas Olimpíadas. Nosso trabalho é continuar dando todo o suporte necessário para a atleta e para a modalidade, para que novas Sabrinas apareçam no futuro”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A atleta amazonense conta no currículo com cinco títulos brasileiros, sendo duas conquistas do Brasileiro Júnior e três no Brasileiro Sênior. Atualmente, ela é titular da Seleção Brasileira na categoria até 53kg. Para chegar à França, Sabrina precisará vencer a Copa Brasil, o Sul-Americano e ficar entre as três melhores dos Jogos Pan-Americanos.

“Não é só um crescimento pessoal, isso é um sonho coletivo, com todas as pessoas que estão comigo, para fazer este objetivo se tornar realidade, com todo o nosso trabalho, esforço e dedicação”, disse Sabrina, sobre alcançar os Jogos Olímpicos de Paris.

Quando perguntada sobre manter uma rotina intensa, a atleta de wrestling ressaltou que o apoio da família é fundamental para os resultados positivos em sua carreira.

“A minha motivação principal é a minha família, graças a Deus tenho muito apoio deles. Quero poder ajudar meu pai e a minha mãe, fazendo meu sustento e retribuindo tudo que eles me deram até este momento da minha vida”, concluiu.

Cuidando dos treinos da Sabrina, o professor Anderson Alves, que também preside a Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva, Wrestling, Greco-Romana e Grappling (Falle), destacou como vem sendo a preparação de sua “pupila” visando os Jogos Olímpicos.

“Ela tem treinado há sete anos seguidos, parou apenas em momentos em que teve lesão e na pandemia, mas sempre fazendo os treinos dela, muito focada, disciplinada e dedicada. Hoje estamos a três competições dos Jogos Olímpicos, acredito que no dia 13 a gente passe do primeiro dos três, depois os Jogos Sul-Americanos, e por último o Pan-Americano”, disse Anderson Alves.