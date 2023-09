Corpos das últimas vítimas de acidente de avião em Barcelos são liberados e seguem para Minas Gerais

Uma força-tarefa com profissionais do Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Identificação (II), foi montada para agilizar a identificação das vítimas e liberação dos corpos para os familiares.

Os corpos das cinco últimas vítimas mortas no acidente de avião em Barcelos foram liberados e embarcados para Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (19). As vítimas da tragédia eram de Minas Gerais, Goiás, Maranhão, São Paulo, Roraima, Paraná e Pará.

