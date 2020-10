Corpo de idoso é encontrado próximo de praia no Amazonas após cair de barco

Manaus/AM - O corpo de Jânio Lúcio Cardoso, de 60 anos, foi encontrado boiando no próximo a praia da Raimundo, no município de Novo Airão, no Amazonas.

Segundo informações, o idoso desapareceu nas águas do Rio Negro, momento depois que reclamou ao sobrinho sobre uma forte dor de estômago; o familiar teria ido buscar remédio, mas ao voltar, se deparou apenas com o boné do tio nas águas do Rio Negro.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados e encontraram o corpo do homem após 10 minutos de buscas pelo rio. O cadáver foi levado para o necrotério do município e um laudo deverá apontar a causa da morte.