Inscrições para o Bolsa Pós-Graduação encerram nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - Com bolsas integrais de 100% e parciais de 75% e 50%, a Prefeitura de Manaus encerra as inscrições para o processo seletivo 2021/1 do Programa Bolsa Pós-Graduação, às 23h59 desta sexta-feira, 23/10. As inscrições e o edital completo estão disponíveis por meio do site http://bolsa.manaus.am.gov.br. As vagas ofertadas são para ingresso no primeiro semestre de 2021.

O programa está oferecendo, nesta edição, 14 mil vagas em 178 cursos de especialização, para a população de baixa renda residente em Manaus. Para se inscrever, o candidato deve possuir um diploma de ensino superior ou ser finalista (concluir até 31 de dezembro deste ano), renda familiar de até 3,5 salários mínimos e não ter concluído um curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

No ato da inscrição, o candidato deve escolher o curso, turno e instituição que deseja concorrer à bolsa e ficar atento à declaração de renda familiar, que será calculada pela soma total de renda declarada e dividida pelo número de moradores da residência. Caso um membro da família seja autônomo, o próprio sistema irá emitir uma declaração, que deverá ser apresentada no momento da entrega de documentação, caso o candidato seja contemplado.

O programa está ofertando vagas em 12 instituições de ensino: Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Salesiana Dom Bosco, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Boa Esperança (Fafibe), Centro Universitário Fametro, Fucapi, Intelecto Educação, Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), Faculdade Martha Falcão Wyden, Universidade Nilton Lins, Faculdade Santa Tereza, Faculdade de Ouro Preto do Oeste (Uneouro).

Sobre o Bolsa Pós-Graduação

Criado em 2015, o programa já ofertou mais de 30 mil vagas à população manauara. Recentemente, passou por uma mudança no valor da renda per capita, que antes era de 2,5 salários mínimos, para 3,5 salários mínimos, podendo assim, contemplar mais candidatos.